Crotone, stalking all’ex compagno: applicato braccialetto elettronico a una donna

la misura

CROTONE Personale della Polizia di Stato della questura ha dato esecuzione all’ordinanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, a carico di una donna crotonese di 31 anni, indagata per il reato di atti persecutori commessi nei confronti dell’ex compagno. Il provvedimento è stato emesso a seguito delle indagini, conseguenti alla denuncia sporta dall’uomo, condotte dagli operatori della squadra mobile che hanno immediatamente attivato la procedura del cosiddetto “codice rosso”. Dagli accertamenti effettuati è emerso che la donna aveva commesso condotte intimidatorie e moleste nei confronti dell’uomo attraverso pedinamenti, aggressioni fisiche e minacce; inoltre, in pochi mesi, la donna aveva effettuato circa tremila chiamate telefoniche e tentativi di chiamate anonime all’utenza del ex compagno. Le puntuali dichiarazioni della persona offesa, riscontrate anche da elementi oggettivi e dalle dichiarazioni di soggetti informati, hanno indotto la Procura di Crotone a richiedere al Gip una misura cautelare a carico della donna, la quale non potrà avvicinarsi all’uomo e ai luoghi da lui frequentati.