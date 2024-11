Restyling stadio “Ceravolo”, Confindustria Catanzaro ha finanziato lo studio preliminare

lo step

CATANZARO Confindustria Catanzaro, accogliendo la richiesta del sindaco Nicola Fiorita e dell’Us Catanzaro 1929, ha finanziato, nei mesi scorsi, un importante studio di prefattibilità orientato a stimare i potenziali interventi rifunzionalizzazione, restyling e adeguamento dello stadio “Ceravolo” e dell’area urbana ad esso limitrofa, nonché i relativi costi di attuazione. Lo studio, avviato nel mese di giugno, sarà ufficialmente presentato alla città nell’ultima settimana di novembre con la partecipazione di Massimo Roj, architetto e fondatore di Gruppo Progetto CMR International che, tramite la controllata “Sportium”, ha realizzato l’importante lavoro.

«Il Comune ci ha chiesto una mano in questa importante iniziativa, sia per velocizzare l’iter del successivo intervento, sia per finanziare interamente un lavoro determinante per la pianificazione dei complessivi interventi sul “Ceravolo” – ha spiegato Aldo Ferrara, presidente di Confindustria Catanzaro -. Si tratta, infatti, di uno studio con cui si costruisce una visione più complessiva e di prospettiva dell’impianto e dell’area che lo ospita, utile a orientare la futura progettazione esecutiva e comprendere preventivamente la fattibilità economica e tecnica delle soluzioni ipotizzate. Al centro c’è la volontà di rendere il “Ceravolo” uno stadio moderno, sostenibile e accogliente intervenendo anche per migliorare la viabilità urbana dell’area. Per farlo, ci siamo affidati a “Sportium”, uno tra i principali studi professionali d’Europa, che sul tema dell’impiantistica sportiva e dell’urbanistica ad essa correlata vanta una lunga e significativa esperienza. Lo abbiamo fatto con entusiasmo, mettendo a disposizione della città non solo l’importo necessario alla realizzazione dello studio, ma anche una rete di contatti e rapporti che sono il valore aggiunto del mondo confindustriale. È una grande soddisfazione rappresentare Confindustria Catanzaro nell’annunciare la presentazione ufficiale alla città di questo importante studio che darà un contribuito fondamentale nell’orientare lo sviluppo urbano dell’area dello stadio e sarà capace di restituire al glorioso “Nicola Ceravolo” nuova vita».