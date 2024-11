Sud, sviluppo e opportunità: a Bruxelles il convegno promosso da Asprom

il dibattito

Si è tenuto al Parlamento europeo, a Bruxelles, il convegno “Sviluppo e opportunità per il

Mezzogiorno”, promosso da Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e presidente di Asprom, associazione scientifico-culturale dedicata alla crescita e alle potenzialità delle regioni meridionali.

Nel corso dell’iniziativa si sono susseguiti interventi tecnici e d’analisi, come quelli svolti da Francesco Aiello (docente Università della Calabria), di Roberta Mancia (avvocata ed euro progettista), di Filomena Fazio (euro progettista – Università di Parigi) e di Roberto Giannella (funzionario PE commissione per lo Sviluppo regionale). I relatori hanno approfondito aspetti e problemi della progettazione europea per lo sviluppo del Sud.



Gli interventi di Tridico e Talarico

Durante il convegno sono intervenuti anche Vittoria Baldino (deputata Movimento 5 Stelle) e Mimmo Talarico (direttore Asprom). Hanno inoltre partecipato rappresentanti della società civile impegnati nel campo dell’euro progettazione e dell’uso dei fondi Ue.

Il Presidente di Asprom, nonchè presidente della Commissione Fisco dell’UE, Pasquale Tridico ha dichiarato che «nello scambio con operatori, imprenditori, esponenti delle istituzioni e dell’Accademia, il convegno ha costituito un momento significativo di confronto sulle opportunità provenienti dall’Unione europea e sulle criticità che tuttora permangono relativamente all’accesso ai fondi da parte di istituzioni locali, imprese, associazioni. Occorre lavorare, ha ribadito Tridico, per superare gli ostacoli e garantire pari opportunità di accesso ai benefici provenienti dall’Europa. Il Mezzogiorno d’Italia ha molto da recuperare in tal senso».

Per il direttore di Asprom, Mimmo Talarico, «l’associazione di recente costituzione, si pone al servizio delle amministrazioni locali e delle associazioni produttive e culturali del Mezzogiorno, per fare rete e affermare un’idea di Europa, più vicina e solidale con i suoi cittadini».