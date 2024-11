Costituito il Comitato per ottenere la realizzazione del pronto soccorso al Mater Domini

l’iniziativa

CATANZARO Con atto sottoscritto ieri 18/11/2024 è stato costituito il Comitato per la realizzazione del pronto soccorso presso il Presidio Mater Domini dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco”. Si sono, infatti, riunite le seguenti Associazioni: Il Pungolo per Catanzaro, Catanzaro Bene Comune, il Comitato Jano’ e Parco Li Comuni, Usb Catanzaro, Petrusinu ogni minestra, Catanzaro nel cuore, Arci Catanzaro, Arci Calabria, Cara Catanzaro, Osservatorio per il decoro urbano, Cittadinanzattiva Calabria, Amici del Porto, Catanzaro è la mia città, Arci Solaria, Avulss che hanno costituito il Comitato e attribuito all’Avv. Francesco Pitaro il ruolo di presidente del Comitato. Il Direttivo è formato da Stefania Frustaci, Francesco Critelli, Antonio Jiritano, Antonio Proscia, Fabio Lagonia, Rosario Bressi, Giuseppe Apostoliti, Rosanna Riccelli, Aldo Ventrici, Giuseppe Corrado, Antonio Russo, Francesco Vallone, Sandro Benincasa e Annamaria Lanteri.

Pitaro: «Grave che ad oggi non ci siano ancora notizie sul Pronto Soccorso»

«Il Comitato – afferma l’avvocato Francesco Pitaro – ha la finalità di svolgere iniziative dirette ad ottenere l’esecuzione della L.R. N. 33/2021 (attraverso cui è nata l’Azienda Dulbecco) e del Protocollo d’Intesa, sottoscritto dal Commissario per la Sanità in Calabria e il Rettore dell’Università, in cui è stata prevista la realizzazione del Pronto Soccorso presso il Presidio di Mater Domini. E’ davvero grave che sia passato così tanto tempo e che non solo il pronto soccorso non sia stato realizzato ma che, ad oggi, non si abbia alcuna notizia in merito. Sono evidenti i benefici che deriverebbero dalla realizzazione del Pronto Soccorso presso il Presidio Mater Domini che da un canto alleggerirebbe gli operatori del Pronto Soccorso dell’Ospedale Pugliese, ad oggi oberati nonostante la loro laboriosità, e dall’altro canto permetterebbe di dare più efficaci e tempestive risposte sanitarie agli utenti. Si tratta di un Comitato che ha voglia di affrontare una battaglia di civiltà e che è aperto all’adesione di tutti coloro (privati e associazioni) che vorranno dare un contributo al fine di ottenere la effettiva realizzazione del Pronto Soccorso a tutela del diritto alla salute della comunità».

