Medici cubani, la possibilità della proroga fino al 2027 fa un passo avanti alla Camera

sanità

ROMA La possibilità di utilizzare fino al 2027 medici stranieri come avviene in Calabria con i medici cubani: la prevede un emendamento al Decreto Flussi approvato ieri in Commissione alla Camera. A presentare l’emendamento, parlamentari di Fi Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale azzurro, e Paolo Emilio Russo. La norma prevederebbe una proroga di altri due anni della deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero: con l’emendamento la proroga verrebbe sposata da dicembre 2025 a dicembre 2027. Secondo alcuni organi di stampa nazionali l’emendamento sarebbe ispirato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, che per primo ha fatto ricorso ai medici stranieri – cubani per la precisione – per sopperire alla carenza di personale e per evitare la chiusura di alcuni ospedali e che costantemente rivendica la bontà della sua scelta.

