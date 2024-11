Catanzaro, contro il Mantova con tre defezioni. Recupera Petriccione

calcio serie b

CATANZARO Sabato 23 novembre, lo stadio “Ceravolo” ospiterà un match fondamentale per il Catanzaro contro il Mantova, valido per la 14esima giornata del campionato di Serie B. I giallorossi, reduci da una prestazione convincente a Reggio Emilia, sono determinati a fare bottino pieno. Un risultato, quello nella sfida contro la Reggiana, che, se da un lato ha mostrato segnali positivi, lascia però l’amaro in bocca per non aver concretizzato l’ottima prestazione con la vittoria.

La squadra del tecnico Fabio Caserta si presenta alla partita contro i lombardi con alcune difficoltà a livello di formazione. Il mister, infatti, dovrà fare i conti con tre assenze. Se da una parte il centrocampista Petriccione è finalmente pronto a tornare in campo, dall’altra, la lista degli indisponibili è lunga. Non saranno quasi sicuramente della partita La Mantia, Situm e Antonini, tutti alle prese con problemi muscolari che ne impediscono la convocazione. Nonostante queste defezioni, il Catanzaro cercherà di sfruttare il fattore campo per portare a casa i tre punti. La squadra giallorossa ha bisogno di dare continuità alla propria crescita, e contro un Mantova reduce dal successo interno contro la Cremonese ma poco efficace in trasferta, questa potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi in classifica. (redazione@corrierecal.it)

