Coppa Davis, Sinner e Berrettini portano l’Italia in semifinale

ROMA Matteo Berrettini e Jannik Sinner portano l’Italia in semifinale di Coppa Davis. L’inedito doppio azzurro schierato dal capitano Filippo Volandri contro l’Argentina ha battuto 6-4, 7-5 in un’ora e 24 minuti di gioco la coppia formata da Maximo Gonzalez e Andres Molteni. Il risultato finale è di 2-1 per l’Italtennis: in precedenza Lorenzo Musetti era stato sconfitto da Francisco Cerundolo e lo stesso Sinner aveva riportato il conto in parità costringendo alla resa Sebastian Baez. L’Italia affronterà sabato in semifinale l’Australia, che ha battuto 2-1 gli Stati Uniti.

La gara decisiva

Inizio di partita lento da parte degli azzurri che concedono una palla break nel secondo gioco. La salva Berrettini al servizio. Nel game successivo è la coppia italiana ad avere due opportunità per il break ma la risposta di Sinner termina sul nastro e quella di Berrettini fuori di poco. Il match resta in equilibrio fino al 4-4, quando gli azzurri giocano un bellissimo game in risposta, aperto da un lob in controbalzo di Berrettini. Poi Sinner ottiene due punti consecutivi che valgono tre palle break: basta la prima e 5-4 Italia. Berrettini non concede nemmeno un punto agli avversari e primo set azzurro per 6-4. Nel secondo parziale regna l’equilibrio fino al 5-5, senza break e senza palle break. Nell’undicesimo gioco gli azzurri alzano il livello in risposta. L’Argentina paga la semplice volée sbagliata da Gonzalez sul 30-15: sul 30-30 gli azzurri guadagnano una palla break con Berrettini che scaglia il dritto al corpo su Molteni e la convertono grazie a uno splendido dritto al volo di Sinner. Nell’ultimo game Berrettini al servizio è una sentenza e gli azzurri chiudono concedendo solo un 15: 6-4, 7-5 e azzurri in semifinale. Appuntamento sabato alle 13 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga contro l’Australia.

Berrettini: «Giocare col numero uno del mondo ti mette pressione»

«Ho lavorato tutto l’anno per essere qui, e giocare con il giocatore più forte del mondo ti mette un po’ di pressione e allo stesso tempo è bellissimo, perché so che posso contare su di lui. Non è mai facile scendere in campo sull’1-1 e abbiamo fatto un bellissimo doppio, contro due specialisti. Sono molto contento. Ma dobbiamo ricordarci che questo è solo il primo passo, abbiamo strada da fare». Così Matteo Berrettini ha commentato la vittoria in doppio, in coppia con Jannik Sinner, contro l’Argentina in Coppa Davis, che ha portato l’Italia in semifinale.

