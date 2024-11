Ricostruzione del Ponte sul fiume Cottola a Maida, la Regione stanzia 4 milioni

danni da maltempo

LAMEZIA TERME Quattro milioni per ricostruire il ponte sul fiume Cottola, nel territorio del Comune di Maida, e consentire il pieno ripristino della viabilità nell’area interessata dall’interruzione della strada provinciale a causa dei danni del maltempo registrati poco meno di un mese fa. E’ la somma stanziata con la legge “Omnibus” approvata ieri in Consiglio regionale, a seguito di un apposito emendamento proposto dai consiglieri Francesco De Nisi, Filippo Mancuso e Antonio Montuoro. “Un intervento – hanno spiegato i proponenti dell’emendamento, accolto già in sede di esame nella commissione Bilancio – dettato da ragioni di emergenza e per venire incontro ai bisogni delle comunità che, dopo il crollo del ponte sul Fiume Cottola, sono sempre più esposte a rischio isolamento. Numerosi centri della provincia di Catanzaro e Vibo, oltre a Maida anche San Pietro a Maida, Curinga, Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia, attualmente sono tagliati fuori dai principali collegamenti lungo la Ss280 e senza un adeguamento investimento finanziario non sarebbero nelle condizioni di risolvere le gravi criticità sulla viabilità”.

