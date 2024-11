Catanzaro, Caserta: «Vogliamo i tre punti. Petriccione? In campo solo se è al 100%»

calcio serie b

CATANZARO «A Reggio Emilia i ragazzi hanno disputato una grande partita, non è facile ribaltare due gol di svantaggio. Quindi ripartiamo da quella prestazione e soprattutto da quell’atteggiamento. Nella ultime due settimane abbiamo lavorato su tanti aspetti. Purtroppo non riusciremo a recuperare La Mantia, Antonini, Situm e Piras, per il resto stanno tutti bene». Sono le parole con cui Fabio Caserta ha iniziato oggi la conferenza stampa pre-gara contro il Mantova in programma domani pomeriggio al “Ceravolo”. Il suo Catanzaro affronterà l’ex attaccante della Reggina Possanzini che in classifica ha un punto in più (16), ma in trasferta non ha mai conquistato i tre punti.

«Conosco bene Possanzini – ha detto il tecnico giallorosso – abbiamo parlato a lungo in passato, so quello che chiede alle sue squadre, in genere si basa poco sugli avversari ma cerca di imporre il proprio credo. Conosce bene Iemmello, ma non stravolgerà le sue abitudini tattiche per contrastarlo. Il Mantova è una squadra che palleggia tantissimo, è quella che lo fa di più in B nella propria metà campo, ciò significa che sa cosa fare. Viene da un anno importante e secondo me somiglia molto al Catanzaro della scorsa stagione. A differenza delle altre partite, stavolta sappiamo cosa aspettarci dagli avversari. La forza del Mantova è il gioco, a prescindere da chi si trova davanti. Se fuori casa ha fatto pochi punti, non mi interessa. Le prestazioni il Mantova le fa anche in trasferta. Noi dovremo essere bravi a sapere gestire la gara, sia in fase di possesso che di non possesso». Su Buso: «E’ entrato molto bene in campo a Reggio Emilia, si sta allenando con impegno. È cresciuto tanto fisicamente, dovrò cercare di trovare un sistema di gioco per sfruttare le sue caratteristiche». Su Turicchia: «In Nazionale sta trovando spazio, da noi, non per colpa sua ma per scelte tecniche che faccio, non ha giocato molto. Ma sta facendo bene, lo valuterò». Sul modulo tattico cambiato rispetto a inizio stagione, Caserta ha affermato che «con un centrocampo a tre e con i due quinti offensivi, questa squadra è pericolosa e riesce a incidere. Non sono un allenatore testardo che va avanti per la sua strada. Mi devo adeguare alle caratteristiche dei calciatori che ho a disposizione e in questo momento il 3-5-2 offre delle ottime garanzie. Ovvio che così facendo qualche calciatore è un po’ sacrificato». «Nel calcio – ha aggiunto Caserta – conta la vittoria, anche se poi bisogna vedere come sono arrivati i tanti pareggi che abbiamo ottenuto. La vittoria la vogliamo tutti, lavoriamo per questo. Speriamo di fare una grande partita domani e raggiungere questo obiettivo». Col Mantova tornerà Petriccione. «Per noi – ha ammesso l’allenatore del Catanzaro – è un giocatore fondamentale, sa dettare i tempi delle giocate. Bisogna vedere fisicamente come sta, lo voglio schierare solo se è al cento per cento». (redazione@corrierecal.it)

