Città Unica, l’incontro di Noi Moderati per il “sì” al referendum

L’INIZIATIVA

COSENZA “Noi Moderati”, domani, 23 novembre alle ore 10:30, presso il Salone degli Stemmi della Provincia di Cosenza, in Piazza XV Marzo 5, ha organizzato un importante incontro per promuovere il Sì al referendum che mira alla creazione di un’unica grande città attraverso la fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero. Presiederà l’evento Franco Pichierri, Commissario dell’area urbana di Cosenza per Noi Moderati. Interverranno inoltre Riccardo Rosa, Commissario Provinciale di Cosenza, Fulvio Campanaro, Commissario per la città di Cosenza, e Domenico Funari, Commissario Provinciale del movimento giovanile.

Sarà un’occasione per illustrare i vantaggi di questa trasformazione storica, che rappresenta una straordinaria opportunità per il futuro del territorio. La fusione consentirà, tra l’altro, di rafforzare il sostegno all’Università della Calabria, già riconosciuta, a livello nazionale ed internazionale, per l’eccellenza e l’innovazione dei suoi percorsi formativi. Al contempo, unendo le forze, sarà possibile ottimizzare la gestione dei servizi pubblici, come: sanità, innovazione, cultura, trasporti, ambiente, turismo, agricoltura, servizi alle imprese, gestione dei rifiuti, ecc., riducendo sprechi e garantendo maggiore efficienza e minori costi. L’unione, inoltre, aprirà le porte a significativi finanziamenti nazionali e comunitari, favorendo progetti innovativi per la sostenibilità e lo sviluppo del territorio. Grazie alla riduzione degli amministratori, si libereranno risorse economiche preziose che potranno essere destinate al miglioramento dei servizi per la comunità. Importante anche la garanzia di una transizione fiscale graduale, con il mantenimento delle tariffe attuali per un quinquennio, assicurando ai cittadini un passaggio senza stravolgimenti. La città unica rappresenterà un passo decisivo per costruire un territorio più moderno, competitivo e attraente, in grado di valorizzare le potenzialità locali e offrire una qualità della vita migliore. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per conoscere i dettagli di questo progetto e contribuire a costruire il futuro della nostra comunità. All’incontro sono stati invitati Parlamentari, Cons Regionali, amministratori ed esponenti politici.