Mario Occhiuto: «Greco teme il giudizio degli elettori»

la nota

«Al sindaco di Castrolibero Orlandino Greco l’invito se vuole a confrontarsi con me sul tema della città unica e del referendum. Intanto, ieri sera il Consiglio di Stato ha respinto l’inutile ricorso del comune di Castrolibero tendente a non fare svolgere il referendum del 1 dicembre. La dimostrazione che Greco teme il giudizio degli elettori». Lo scrive l’ex sindaco di Cosenza e senatore Mario Occhiuto. «Ho amministrato Cosenza per dieci anni realizzando opere ( in continuità con Giacomo Mancini) che servono tutta l’area urbana. Il Ponte di Calatrava, Piazza Bilotti, il Planetario ( purtroppo oggi abbandonato) erano e sono funzionali a tutta la cintura di Cosenza. Non ho mai pensato alla mia città come un dormitorio ma come un centro vitale destinato a tutti i comuni contermini, moderno ed ecosostenibile. I cittadini vogliono la grande città nonostante vengano quotidianamente intimoriti con annunci falsi e fake news da chi combatte esclusivamente per difendere le proprie posizioni. Dopo avere nel passato clamorosamente aderito al percorso dell’unica grande realtà che il 1 dicembre sarà realizzata con un meraviglioso Sì».

