«Cerisano un modello di riuscita per gli altri borghi», il sindaco Di Gioia all’Assemblea Anci

la nota

CERISANO Il sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, ha partecipato alla 41^ Assemblea Nazionale ANCI organizzata nei giorni scorsi a Torino, che quest’anno ha dedicato una sezione speciale ai borghi italiani. Il sindaco Di Gioia ha rappresentato la voce di Cerisano, condividendo le esperienza della comunità e le iniziative intraprese per valorizzare il patrimonio culturale e naturale anche grazie al finanziamento del Ministero della Cultura su fondi PNRR per la valorizzazione dei piccoli borghi. È stato certamente un momento di confronto e di crescita, di scambio di idee e progetti con altri amministratori locali, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e la rinascita dei borghi italiani.

«Circa 1200 km percorsi per rappresentare il nostro meraviglioso borgo alla 41^ Assemblea Nazionale Anci, per raccontare di un grande progetto di rigenerazione urbana, dell’azione di una compagine amministrativa quotidianamente impegnata per garantire opportunità, sviluppo e benessere per una intera Comunità. L’attenzione, il plauso e il riconoscimento del Ministero della Cultura inorgoglisce e – ancor più – rende “storica” la nostra missione», le parole del primo cittadino a margine dell’iniziativa insieme ai sindaci d’Italia. Il progetto di rigenerazione urbana di Cerisano si concentra su diversi obiettivi chiave e porterà numerosi benefici sia ai residenti che ai visitatori. Gli abitanti potranno godere di maggiori servizi, opportunità di crescita professionale e imprenditoriale, ma anche culturali e di svago. I turisti, invece, avranno la possibilità di vivere un borgo rinnovato ma legato alla sua storia, un luogo di produzione artistica e culturale, uno spazio dedicato alla conoscenza e alla formazione, visitando bellezze storiche e naturali di grande valore. «Il progetto di rigenerazione di Cerisano rappresenta un esempio di come la valorizzazione del patrimonio storico e culturale possa andare di pari passo con lo sviluppo sostenibile. Attraverso un approccio integrato e partecipativo, Cerisano sta diventando un modello di riuscita per altri borghi italiani», è emerso nel corso dell’assemblea nazionale di Torino.