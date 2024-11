Coppa Davis, vincono Berrettini e Sinner: Italia in finale

tennis

Per il secondo anno consecutivo l’Italia raggiunge la finale di Coppa Davis. La squadra azzurra – campione in carica – ha battuto 2-0 l’Australia nella rivincita della finale dell’anno scorso. Jannik Sinner ha conquistato il punto decisivo battendo Alex De Minaur in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 28′ di gioco. In precedenza Matteo Berrettini aveva sconfitto in rimonta Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 7-5 in due ore e 46′ di partita. In finale, in programma domani a Malaga, l’Italia affronterà l’Olanda, che ieri ha avuto ragione della Germania.

Sinner: «Nulla di scontato, è sempre dura»

«E’ sempre dura, non c’è nulla di scontato. Oggi ha dato una mano importante Berrettini vincendo il suo singolare. Tutti noi proviamo a dare il massimo ma non possiamo controllare tutto. Sono molto contento di giocare così in una situazione non semplice, mi piace. Sono questi i momenti per cui mi alleno. Oggi era una partita molto difficile e molto dura ma siamo tutti molto contenti di essere di nuovo in finale». Lo ha detto Jannik Sinner dopo il successo ottenuto contro Alex De Minaur. «Non ci siamo solo io e Berrettini, c’è tutta la squadra e un grandissimo staff dietro che dà il 100%, abbiamo davvero un ottimo doppio e abbiamo Musetti che ha giocato una stagione molto importante – ha proseguito il numero uno del ranking mondiale – Le giornate storte possono capitare, due giorni ci siamo tirati fuori in qualche modo, oggi è andata in un altro modo ancora, domani nessuno sa cosa capiterà. La cosa certa è che non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo e dare il 100%».

