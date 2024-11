Ryanair aumenta le rotte, «l’attivismo» degli scali aeroportuali calabresi

si vola

LAMEZIA TERME Aumento del numero dei voli e dei passeggere. Il Corriere della Sera, oggi si sofferma sull’attivismo degli scali aeroportuali calabresi. «L’offerta a Reggio Calabria, per esempio, aumenta di quasi il 125% rispetto a un anno prima, Crotone segna +59%, Lamezia Terme +17%. Tra i grandi scali spicca il +15,5% di Venezia dopo il calo significativo dodici mesi prima. Progressione anche per Bari e Brindisi (10-12%). In terreno negativo ci sono pochi scali, ma alcuni segnano tagli importanti: Pescara -16%, Napoli -20% e Ancona -64%». I numeri sono contenuti nell’analisi che il Corriere ha effettuato sui dati forniti dalla piattaforma specializzata Cirium sulla programmazione dal 1° novembre di quest’anno fino al 31 marzo del prossimo, di fatto la stagione «invernale» per il settore.