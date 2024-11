Pisa-Cosenza, al via oggi la prevendita per i tifosi rossoblù. Ecco i dettagli

calcio serie b

COSENZA Il Pisa Sporting Club ha annunciato l’apertura della prevendita dei biglietti per la partita tra la formazione di casa e il Cosenza, valida per la 15esima giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025. Il match si terrà domenica 1 dicembre alle ore 15presso la Cetilar® Arena di Pisa.

Vendita settore ospiti: dettagli e modalità d’acquisto

La prevendita per i tifosi ospiti nel settore Curva Sud dello stadio Romeo Anconetani (Arena Garibaldi) inizierà oggi, lunedì 25 novembre alle 15:30. Non sono previste restrizioni particolari per l’acquisto. Il settore ospiti ha una capienza di 900 posti, e la vendita di questi biglietti terminerà alle ore 19 del giorno precedente alla partita, ovvero sabato 30 novembre. Il costo del biglietto per la Curva Sud è di 25 euro per gli adulti, comprensivo di prevendita, e 9,50 euro per i bambini sotto i 14 anni.

Il giorno della partita non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti presso i botteghini dello stadio.

I biglietti possono essere acquistati online tramite la piattaforma TicketOne o direttamente presso i punti vendita autorizzati sul territorio nazionale. Dopo l’acquisto, è necessario stampare il biglietto con il codice a barre, che dovrà essere esibito al prefiltraggio e successivamente ai tornelli d’ingresso, insieme a un documento di identità valido.

Info per i tifosi diversamente abili

I tifosi diversamente abili che non possono deambulare possono richiedere un accredito per assistere alla partita, seguendo la procedura indicata sul sito del Pisa Sporting Club. Si ricorda che il settore ospiti non è attrezzato per ospitare persone non deambulanti, e che i posti riservati a queste persone sono limitati e situati nella tribuna inferiore. Si invita, quindi, a fare richiesta di accredito con anticipo.

Come raggiungere lo stadio e parcheggio ospiti

Per i tifosi che raggiungono Pisa in auto, il parcheggio dedicato agli ospiti è stato stabilito in Via Teresa Mattei (zona Ikea), con accesso dalla Pisa Centro tramite l’autostrada A12 Genova-Livorno e la Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI, uscita Darsena Pisana. I tifosi provenienti da Firenze devono utilizzare l’uscita Aurelia.

Accesso al settore ospiti

I tifosi del Cosenza accederanno al settore Curva Sud dallo Ingresso G, situato in Via Rosmini. Sarà possibile portare striscioni, coreografie e strumenti sonori, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti. Le informazioni e la documentazione per richiedere tale autorizzazione sono disponibili sul sito ufficiale del Pisa Sporting Club.

