Abramo Customer Care, dal Mimit via libera per riassorbire mille dipendenti

la vertenza

ROMA «Oggi abbiamo parlato già di assunzioni ma si festeggerà solo alla conclusione del processo di affidamento della commessa». E’ quanto ha dichiarato il segretario provinciale della Uil di Crotone, Fabio Tomaino a conclusione della riunione al ministero delle Imprese dove è stato fatto il punto sulla vertenza dei lavoratori ex Abramo customer care che interessa un migliaio di persone. «Secondo quanto concordato al tavolo del Mimit – riferisce Tomaino – circa 300 dipendenti saranno assorbiti da Konecta, azienda controllata da Tim, alla quale saranno assegnate le commesse Business e Fibercop che sino ad oggi la società di telefonia aveva affidato alla Abramo». «Gli altri dipendenti, compresi quelli a progetto, per i quali – ha spiegato Tomaino – è stata confermata la tutela» – saranno impiegati nella commessa di dematerializzazione delle cartelle sanitarie. Si tratta della proposta avanzata dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, accolta dal Mimit, per assorbire i lavoratori in un processo che punta alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. La Regione ha investito nel progetto 15 milioni di euro ai quali se ne sono aggiunti altri 5 stanziati dal governo attraverso il Dipartimento per la transizione digitale. Fondi che sono stati assegnati all’Istituto Poligrafico dello Stato. L’Istituto ha già pubblicato la manifestazione di interesse per selezionare le aziende che hanno i titoli a svolgere quest’attività commissionata dalla Regione. Hanno risposto alla domanda Poste Italiane e Tim che saranno convocate il prossimo 30 novembre dal Poligrafico per l’assegnazione della commessa. «C’è una richiesta unanime ad accelerare anche sulle assunzioni – ha aggiunto Tomaino – sia da parte di Occhiuto che delle organizzazioni sindacali. Il quadro è quindi positivo e sono state messe anche risorse per coloro che erano in cassa integrazione, per poter essere assunti, perché c’era il problema del requisito dello stato di disoccupazione». La prossima riunione al Mimit si terrà intorno alla data del 15 dicembre.