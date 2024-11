Cosenza, il Talent Garden celebra il traguardo dei 10 anni

eccellenze calabresi

COSENZA Quest’anno Talent Garden Cosenza celebra un traguardo straordinario: il decimo anniversario. Nato come il primo spazio di coworking della Calabria ha rappresentato una sfida audace e visionaria, un luogo dove gli innovatori digitali potessero collaborare, crescere e sviluppare idee rivoluzionarie. Oggi, a distanza di una decade, è ancora uno dei pochi coworking in regione aperti 24 ore su 24 e continua ad alimentare una comunità di pionieri digitali che contribuiscono a far crescere il territorio. Dal suo avvio Talent Garden Cosenza ha organizzato più di 500 eventi, cercando costantemente di innovare e creare sinergie tra startup, professionisti (oggi sono più di 50 quelli che si alternano nei nostri spazi), imprenditori e giovani creativi. Dalla prima Startup Weekend, con la quale il coworking ha iniziato a prendere forma, al Recruiting Hackathon, passando per il City Hackathon, fino ad arrivare al Data Hackathon nell’ambito del Master in Artificial Intelligence e Data Science. Con un obiettivo preminente: essere un incubatore di idee, progetti e relazioni ed un motore di innovazione per chi desidera fare la differenza, sia in Calabria che a livello nazionale.

Nel corso degli anni, la community si è arricchita di eventi internazionali, come la Global Game Jam e il Contest Creativo con Amarelli, che hanno coinvolto numerosi partner locali e internazionali mentre nel 2017 si è vinto il premio nazionale Sodalitas Social Award con il progetto Giovani e futuro comune. “Quando – dicono i soci del coworking – abbiamo aperto il primo Talent Garden del sud, dieci anni fa, ci davano dei folli. Non avevamo finanziamenti né una location pronta, ma avevamo passione, entusiasmo e una visione chiara di cosa poteva diventare Cosenza per gli innovatori. Siamo riusciti a costruire una comunità viva, attiva e in continua crescita, e oggi possiamo dire con orgoglio di essere un punto di riferimento nel panorama dell’innovazione regionale”. Per festeggiare questo importante anniversario verrà organizzato un evento speciale che si terrà il 30 novembre 2024, a partire dalle ore 17:30, presso il Cubo Restaurant Cafè di Rende. Durante l’iniziativa verranno condivise le storie e i successi della community, seguite da un apericena, musica e networking.

