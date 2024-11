Ryanair, da Bologna tre nuove rotte. C’è anche Reggio Calabria

trasporti

BOLOGNA Ryanair lancia oggi l’operativo invernale 2024 su Bologna, con 43 rotte, incluse 3 nuove per Olbia, Palma di Maiorca e Reggio Calabria, insieme a un incremento di frequenze su oltre 10 popolari destinazioni, come Barcellona, Malta, Vienna e Lamezia Terme. Il piano impiega principalmente gli attuali 11 aerei della compagnia a Bologna, inclusi 4 Gamechanger, per un investimento di oltre 1 miliardo di dollari che supporta «oltre 4.600 posti di lavoro nella regione, guidando al contempo il turismo in entrata per tutto l’anno a Bologna e nella regione Emilia-Romagna», segnala una nota dell’aeroporto. Si punta a 5,8 milioni di passeggeri all’anno (+9%). Per promuovere le nuove destinazioni, viene offerta una promozione di 3 giorni con tariffe a partire da 24,99 euro per i viaggi fino a fine marzo, disponibili da oggi per la prenotazione solo su ryanair.com. Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair, evidenzia che «operiamo da e per Bologna da 16 anni, durante i quali abbiamo effettuato investimenti significativi nella regione». Antonello Bonolis, direttore Business Aviation e Comunicazione dell’Aeroporto di Bologna, conferma che «la collaborazione con Ryanair, avviata nel 2008 e confermata nel corso degli anni, rimane per noi un asset fondamentale per la crescita dell’aeroporto e del territorio. Siamo molto soddisfatti di quanto realizzato insieme».

