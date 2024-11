A CHIARE LETTERE | La riforma della giustizia e l’emergenza che la politica non vede – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Il dibattito sulla riforma della giustizia, con i suoi risvolti calabresi, è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Negli ultimi giorni – si evidenzia “A Chiare Lettere” – il dibattito sulla riforma della giustizia ha fatto capolino anche in Calabria, anche per la presenza del presidente dell’Anm, Santalucia, a Catanzaro. Santalucia in pratica ha detto che i veri problemi della giustizia sono le poche risorse investite e la scopertura degli organici, definita grave a Catanzaro. La politica, di destra ma anche di sinistra, questo aspetto purtroppo non lo vede: ma ora è il caso che se ne occupi, più che litigare su bandiere ideologiche o interessi di parte».

