«A San Giorgio Morgeto sindaco incandidabile ma in attività». Interrogazione al ministro Piantedosi

il caso

REGGIO CALABRIA Il vicepresidente di Noi Moderati alla Camera Pino Bicchielli, ha depositato un’interrogazione scritta al ministro dell’Interno perché intervenga sulla situazione creatasi al comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) dove, sostiene, il sindaco continua ad esercitare le sue funzioni nonostante sia stato dichiarato incandidabile. «Il sindaco di quella città, Salvatore Valerioti – scrive il parlamentare nell’interrogazione – è stato eletto a novembre 2021. La sua incandidabilità è stata confermata a maggio 2024 dalla Corte di Cassazione, che ne ha accertato la responsabilità nello scioglimento del consiglio comunale, a dicembre 2019, per infiltrazioni mafiose. A maggio 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso di Valerioti sulla sua incandidabilità, confermandola. A settembre 2024 il prefetto di Reggio Calabria chiedeva la convocazione del Consiglio comunale per dichiarare decaduto il sindaco, ma sia a settembre sia ad ottobre il Consiglio non ne ha preso atto e tuttora Valerioti è ancora sindaco di San Giorgio Morgeto. Al ministro Matteo Piantedosi chiediamo di intervenire urgentemente per ripristinare la legalità nel comune calabrese». «Mi auguro – aggiunge Nino Foti, commissario di Noi Moderati per la Provincia Reggio Calabria – che il ministro possa intervenire in tempi brevi per rimettere in ordine la situazione. Credo che sia giunto infatti il momento di porre un punto a questa vicenda e voltare pagina, consentendo finalmente al Comune di San Giorgio Morgeto di poter tornare democraticamente al voto». (Ansa)

Foto da facebook