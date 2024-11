Cosenza, sciopero generale. Una piazza “rossoceleste” manca solo il bianco della Cisl – FOTO

la protesta

COSENZA Una piazza rosso Celeste manca solo il bianco della Cisl alla manifestazione regionale dei sindacati organizzata a Cosenza per contestare la manovra finanziaria del governo Meloni. Centinaia di tesserati di Cgil e Uil molti dei quali giunti anche da fuori provincia nonostante le sfavorevoli condizioni meteo il corteo si è radunato dalle 9 a Piazza Kennedy per poi partire un’ora dopo e proseguire lungo le vie centrali del capoluogo bruzio tra musica, striscioni e bandiere sventolanti. Alla testa del corteo, cinquemila le presenze stimate, lo striscione unitario delle due sigle sindacali rappresentate dai segretari Senese e Trotta. Il Partito democratico di Cosenza h aderito alla manifestazione ma nessuna bandiera è stata esposta mentre sventolava qualche vessillo di Rifondazione comunista. Presenti le categorie, dalla Uila alla Fiom alla Funzione pubblica, e delegazioni come quella dei tirocinanti Tis di Siderno. Tra le rivendicazioni la sicurezza sul lavoro e la stabilità dei contratti. «Oggi la notizia non è l’assenza della CISL, anche se qualche tesserato c’è, Senza bandiere – ha commentato Senese – L’ importante è la rivendicazione dei sindacati su diritti e lavoro. Questo governo non ha intenzione di toccare i poteri forti». (euf)







