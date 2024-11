Al via la manifestazione della Cgil e della Uil a Cosenza, attese migliaia di persone

la protesta

COSENZA Sono migliaia le persone che stanno arrivando a Cosenza per la manifestazione congiunta Cgil e Uil espressione dello Sciopero Generale Nazionale contro la manovra finanziaria del governo. Stamattina presto si sono messi in viaggio circa 30 pullman da tutta la regione per esprimere netta contrarietà alle scelte inique del governo, espresse plasticamente in questa manovra finanziaria. Alta l’adesione allo sciopero sui posti di lavoro.

I dati di adesione

Secondo i dati del sindacato, ha aderito allo sciopero per la Baker Huges il 45%, Ex Arsac Malarotta 50%, Utb: 27,6%, Torre di Mezzo: 90%, Franco Giuseppe 53,3%, Cpl Polistena 60%, Comifar 28%, Meeting Point – Agenzia: 66,67%, Itx – Zara Italia: 41,82%, Coopeservice App Ospedale Gioia Tauro: 86,67%, Mea – Multiservizi Palmi 100%, Btx – Conbipel 87,50%, Hospital Service: 66,67% Ecos Si di Rende 42%, Alli Scarno 33%, Mea ecologia 50%, Comune Serrastretta 33%, Sielte Reggio 100%.

