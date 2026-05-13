Sandro Principe: «Il Pd? Il miglior alleato della destra, è una grande delusione»

un nuovo soggetto politico

RENDE Un laboratorio di idee fieramente poggiato sulle spalle dei decani della politica locale ma con l’ambizione di formare nuove generazioni e l’obiettivo di riempire un vuoto e intercettare le simpatie dei delusi da questo centrosinistra e segnatamente del Partito democratico (senza negare il coinvolgimento diretto nelle prossime sfide elettorali): nasce con queste premesse l’associazione politico-culturale I Riformisti, battezzata questo pomeriggio all’hotel San Carlo – storico luogo delle adunate socialiste rendesi – e presentata da Salvatore Magarò, segretario dell’associazione, e Sandro Principe, presidente onorario (il tesoriere è Alessandro Fabiano). Oltre ai membri del consiglio direttivo saranno individuati anche 5 vicesegretari, uno per provincia.

Le presenze

Che sia anzitutto un rientro alla politica attiva di nomi storici del centrosinistra locale si intuisce dalla presenza di Geppino Camo ed Ernesto Funaro. Con loro i fedelissimi di Principe – Pino Ruffolo, Franco Casciaro e Umberto Bernaudo – ed ex amministratori come Mimmo Pappaterra e Antonio Palermo. Dal Vibonese è arrivato Francesco De Nisi mentre dall’altra sponda del Campagnano ecco Pina Incarnato, con il padre Luigi da tempo residente a Rende, e Maria Pia Funaro. Tra i sindaci Pino Capalbo (Acri), Giuseppe Aieta (Cetraro) e Pino Salerno (Marano Principato). Dall’Unical è arrivato Enrico Caterini che segnala la presenza massiccia della destra nelle organizzazioni giovanili. Questo è uno dei punti: come fare ad avvicinare i giovani?

Il manifesto di Magarò

Rivolgendosi a una platea dove al contrario l’età media è alquanto elevata, Magarò individua il target dei Riformisti in una «area vasta di partecipazione e buona politica nel centrosinistra. Ci ispiriamo alle forze che hanno dato vita prima alla costituzione e poi all’Europa – aggiunge il sindaco di Castiglione Cosentino -, ai valori riformisti, cattolici e popolari, liberali e democratico-cristiani, siamo pacifisti e convintamente a fianco del Papa». Secondo Magarò la sfida è «di assicurare libertà e pari opportunità, diritti ma anche doveri» in tempi in cui si susseguono «solo diagnosi ma nessuna terapia: noi vogliamo dare risposte alle fasce deboli, perciò puntiamo su una rete di amministratori e sindaci per il pragmatismo senza rinunciare al dialogo con docenti universitari. Saremo una scuola di formazione e dei catalizzatori di proposte, aggiorneremo i temi della questione meridionale, staremo col fiato sul collo delle istituzioni regionali. Saremo promotori di un dialogo piuttosto che della solita occupazione di postazioni di potere, e comunque scenderemo in campo con nostre liste in tutte le scadenze elettorali».

Principe: un soggetto oltre Casa Riformista

Sandro Principe aggiunge elementi al dibattito: «L’obiettivo è riportare di attualità una cultura non solo teorica ma fatta di suggestioni e visioni, di progettualità sul territorio. Abbiamo tutti una storia e abbiamo rispetto dei nostri avversari politici ma non siamo fautori della politica degli slogan e delle sceneggiate di robot che parlano ai microfoni del Tg1». Poi un esempio: «C’è il problema dello spopolamento: cosa fare? La telemedicina è una risposta, poi però bisogna individuare le risorse. I trasporti e l’economia sono altre urgenze delle aree interne, la mia idea è di individuare e aggredire i problemi come faceva de Gasperi. Con i socialisti Nenni, Ruffolo e Lombardi si sono avute le ultime riforme di struttura. I Riformisti oggi devono fare questo, puntando magari su una classe dirigente fatta di giovani». Partono da qui le stoccate al Pd: «Sotto il profilo riformista il Pd è una grande delusione: è il migliore alleato della destra… Casa Riformista? Volevano farla passare come Italia Viva, oggi siamo qui per creare un nuovo soggetto. I rapporti con Forza Italia? Sono liberaldemocratici anche i nostri principi, se una parte uscisse da quel recinto non credo che gli interlocutori sarebbero nel Pd». Magarò chiosa: «Se nascerà qualcosa dopo il dialogo avviato da Gianni Letta, la guarderemo con attenzione da qui… ».

La voce dei sindaci

Poi gli interventi dal pubblico: per Aieta «se Cetraro ospita la Flotilla fa una scelta netta, io d’altra parte vengo dal Partito socialista di Craxi e morirò lì. Il grande tema di oggi è il nuovo ospedale, interessa anche me, e bisogna riconoscere a Occhiuto che è merito suo: non a caso è tra i governatori più apprezzati d’Italia. Noi sindaci – continua Aieta – non abbiamo spazi di confronto, dobbiamo fare tutto da soli perché il grande partito riformista del centrosinistra ha desertificato il campo». Capalbo – che del Pd è dirigente regionale – dissente: «Con Occhiuto solo annuncite mentre nella sanità non migliora nulla». Poi fa autocritica: «Il partito non si riunisce più, non discute di nulla, neanche dopo tre elezioni regionali perse di seguito, e ora anche le provinciali… Non esiste un partito, non si fanno assemblee e se siamo qui oggi è anche perché non esistono più le sezioni e gli spazi di confronto. Rischiamo di perdere a Castrovillari e a San Giovanni in Fiore, anche lì il Pd ha fatto un errore puntando su un civico ma con un passato in Forza Italia. Come Riformisti potremo essere di stimolo e fare da pungolo al centrosinistra per ricompattarci su un programma chiaro e riformista, superando pregiudizi, livori e divisioni. Partendo da Cosenza – incalza il sindaco di Acri -, se non vogliamo perdere anche lì. Chi ha sbagliato lo riconosca». (euf)

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