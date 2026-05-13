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“grandi manovre” azzurre

Forza Italia, Tajani e Zangrillo con Occhiuto al congresso regionale che riconfermerà Cannizzaro

Domenica – come anticipato dal Corriere della Calabria – appuntamento al Palasport di Lamezia Terme: sarà un congresso unitario

Pubblicato il: 13/05/2026 – 19:20
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Forza Italia, Tajani e Zangrillo con Occhiuto al congresso regionale che riconfermerà Cannizzaro

LAMEZIA TERME Come anticipato dal Corriere della Calabria nei giorni scorsi, Forza Italia celebra domenica prossima, a Lamezia Terme, il congresso regionale. Un appuntamento al quale il partito si presenta unito, con una mozione unitaria che porterà alla conferma di Francesco Cannizzaro a coordinatore regionale. All’appuntamento, in programma al Palasport di Lamezia alle 9.30, parteciperanno il presidente del partito Antonio Tajani, il ministro Paolo Zangrillo, oltre al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, lo stesso Cannizzaro, vice presidente del gruppo alla Camera e candidato a sindaco di Reggio Calabria e il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo. Presenti anche i parlamentari calabresi, assessori e consiglieri regionali del partito.

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