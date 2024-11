Emergency, in arrivo a Vibo la nave Life Support per lo sbarco delle 75 persone soccorse nelle acque maltesi

Migranti

VIBO VALENTIA E’ previsto per stasera alle 23.30 l’arrivo nel porto di Vibo Valentia della nave Life Support di Emergency per lo sbarco delle 75 persone soccorse nelle acque internazionali della zona Sar maltese. Lo rende noto Emergency. I naufraghi sono stati portati in salvo dalla nave dell’Ong in due diversi interventi realizzati al mattino e nel primo pomeriggio di giovedì 28 novembre. Nella prima operazione di salvataggio sono state soccorse 38 persone, nella seconda 37. Le 75 persone soccorse, tra cui 8 donne di cui 4 minori accompagnate, e 12 minori stranieri non accompagnati erano partite dalle coste libiche e sono originarie di Bangladesh, Egitto, Eritrea, Palestina, Pakistan, Siria e Sudan. Paesi colpiti da conflitti armati, instabilità politica, povertà e crisi climatica. “È la prima volta – è scritto in una nota – che le autorità competenti assegnano alla Life Support il porto Vibo Valentia. La nave Sar di Emergency, che opera nel Mediterraneo centrale dal dicembre 2022, sta per concludere la sua 27/a missione e finora ha soccorso un totale di 2.417 persone”.

E domani la Geo Barents con 80 persone a Reggio Calabria

La nave Geo Barents di MSF, con circa 80 persone soccorse in mare, arriverà domani al porto di Reggio Calabria alle 12 circa. Lo ha reso noto la prefettura.