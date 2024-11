Il Foggia resiste agli assalti del Crotone, allo “Zaccheria” finisce 1-1

calcio serie c

FOGGIA Il Foggia ferma in casa la corsa del Crotone, reduce da tre vittorie consecutive (e otto risultati utili di fila). Allo “Zaccheria” finisce 1-1 ma soltanto un super Perina, portiere dei rossoneri, ha evitato ai ragazzi di Emilio Longo di conquistare l’intera posta in palio. Dopo il vantaggio del Foggia siglato in apertura di match da Murano, il Crotone ha iniziato a macinare gioco trovando subito il pareggio con un gran gol di Oviszach e sfiorando ripetutamente il vantaggio. Un punto che conferma, comunque, la crescita dei rossoblù.

Inizio col botto allo “Zaccheria” e padroni di casa in vantaggio già al 15′ con Murano che, servito da un preciso cross di Millico, di testa supera D’Alterio. Ma il Crotone reagisce immediatamente e già al 19′ trova il pari: Gallo imbecca Oviszach che controlla e dalla distanza realizza un gol fantastico. Il pareggio dà maggiore fiducia ai pitagorici che in due occasioni, insidiano la porta difesa da Perina con Gomez. Tegola per Longo al 41′, Cargnelutti è costretto ad abbandonare il campo per un guaio fisico, al suo posto entra l’ex Di Pasquale. Il Crotone continua a spingere anche in chiusura di tempo: girata in area di Oviszach, Parodi salva. A inizio secondo tempo Crotone ancora a testa alta. Prima Tumminello e poi Gomez impensieriscono la retroguardia di casa. La risposta del Foggia arriva al 54’ con Millico: tiro da fuori area che esce di poco. Al 59’ ancora Tumminello con una conclusione dalla distanza di sinistro sfiora il palo. Al 60’ D’Alterio respinge in angolo un tiro insidioso di Murano da buona posizione. Al 70’ il Crotone va vicinissimo al vantaggio. Spinta crossa in area per la testa di Gomez, ma Perina compie una parata prodigiosa sui piedi di Barberis che sfiora la traversa da posizione defilata. Tre minuti dopo la sfida Gomez-Perina si ripete: il portiere del Foggia respinge ancora la conclusione di testa dell’attaccante rossoblù. I ragazzi di Longo insistono e all’83’ Spina, con un tiro a giro, chiama il solito Perina all’ennesima deviazione in corner. Il forcing finale dei pitagorici è intenso, all’87’ ancora Perina si fa trovare pronto sull’ennesimo colpo di testa di giornata di Gomez. Al 92’ cartellino giallo per Silva per un fallo di gioco, salterà la partita contro la Casertana.

Il tabellino

FOGGIA: Perina; Salines, Parodi (40’st Ercolani), Camigliano, Felicioli; Tascone (33’st Danzi), Pazienza (1’st Mazzocco), Gargiulo; Orlando (22’st Zunno), Murano (22’st Emmausso), Millico. A disp.: De Simone, De Lucia, Silvestro, Da Riva, Ascione. All. Zauri

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti (41’pt Di Pasquale), Armini, Giron; Gallo , Schirò (22’st Barberis); Silva, Tumminello, Oviszach (22’st Spina); Gomez. A disp.: Sala, Martino, Groppelli, Stronati, Cantisani, Kolaj, Akpa Akpro, Vitale, Rojas, Kostadinov. All. Longo

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate

MARCATORI: 15’pt Murano (F), 19’pt Oviszach (C)

NOTE: ammoniti Tascone (F), Parodi (F), Mazzocco (F), Gallo (C), Felicioli (F), Silva (C), Di Pasquale (C), Emmausso (F).

