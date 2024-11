Smile Cosenza sbanca Bogliasco, 10-9 il risultato finale

pallanuoto femminile serie A1

BOGLIASCO Una vittoria fondamentale. Che dà fiducia e morale per il prosieguo del campionato di serie A1 pallanuoto femminile. Smile Cosenza sbanca Bogliasco per 10 reti a 9. 2-3, 2-3; 4-1; 1-3 i quattro parziali. 5 reti per Lupinogina, 3 Santoro, 1 Malluzzo e 1 Ciudad.

A fine match, il commento del preparatore atletico Gianmarco Manna: «Usciamo da Bogliasco con una vittoria che è fondamentale per il prosieguo. Qui poche squadre riusciranno a vincere, è sempre molto difficile affrontare questa squadra allenata da Mario Sinatra. Per quanto riguarda la prestazione di oggi abbiamo fatto fatica a concretizzare la mole di gioco che abbiamo creato, pur difendendosi piuttosto bene. In attacco siamo stati molto imprecisi, con almeno quattro/ cinque occasioni non concretizzate, oltre al rigore sbagliato, per fare male all’avversario. Torniamo in Calabria con i tre punti che è l’aspetto più importante», sottolinea Gianmarco Manna. «Due nomi su tutte? Lupinogena e Nigro, senza alcun dubbio».

La società Aqa ha inteso sottolineare anche la perfetta accoglienza ricevuta in Liguria e la professionalità con cui si è organizzata la partita di campionato. Attenzioni puntate già alla prossima gara, in casa, contro Trieste, con la speranza di recuperare anche qualche ragazza ancora troppo acciaccata. Ma, intanto, si brinda e si festeggia la vittoria.

