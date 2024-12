“manovre” romane

ROMA Non un tecnico, né uno spacchettamento delle deleghe, bensì un profilo politico di stretta appartenenza meloniana. Secondo diversi organi di informazione nazionali, nelle prossime ore, al massimo domani, la premier Giorgia Meloni potrebbe indicare il successore del ministro Raffaele Fitto, che si è dimesso da membro del governo per assumere l’incarico di vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Nel toto-nomi per la sostituzione di Fitto – secondo quanto riportano nelle edizioni odierne si “Repubblica”, sia “La Stampa”, sia “Il Messaggero” – tra i più quotati figura Wanda Ferro, sottosegretario al ministero dell’Interno e coordinatrice di Fratelli d’Italia in Calabria (e che secondo “Il Messaggero” la Meloni avrebbe già voluto al Meridione nel 2022). Sul tavolo della premier oltre al nome di Wanda Ferro ci sarebbero quelli di Tommaso Foti, capogruppo FdI alla Camera, Alessio Butti, sottosegretario all’Innovazione, Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e quindi altri nomi come il viceministro Edmondo Cirielli, il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, il deputato Francesco Filini. Per una soluzione politica e non tecnica, e poi soprattutto di partito, a spingere c’è anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, per il quale – riportano gli organi di stampa nazionali – «ci sono tante energie già disponibili in Parlamento per sostituite Fitto». Fitto aveva diverse deleghe di peso nel suo portafoglio, come Pnrr, Sud e Coesione. (a. c.)

