Sanremo, c’è anche Brunori tra i big in gara

ROMA Da Fedez a Marcella Bella, da Tony Effe a Massimo Ranieri fino a Brunori Sas e Giorgia. Saranno 30 e non 24 i big in gara al prossimo festival di Sanremo, con una varietà di stili che servirà ad avvicinare un pubblico giovane e uno più tradizionale. Il direttore artistico Carlo Conti, vista la qualità e la quantità dei brani pervenuti, con una modifica al Regolamento in accordo con Rai, ha deciso di incrementare il numero dei big per l’edizione 2025 che passeranno da 24 a 30. Sanremo 75 sarà uno spaccato fedele e rappresentativo del panorama musicale italiano, sempre più variegato e protagonista delle classifiche.

Da 24 a 30 big

Conti ha annunciato i nomi dei 30 big in gara al Tg1. Eccoli: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

«Felice di andare lassù»

La notizia era nell’aria da settimane e ora è ufficiale: «Felice di andare lassù, con-ti. #dasanfiliasanremo» commenta adesso Dario Brunori sui social con una foto che lo ritrae dietro una statua di Domenico Modugno, celebrato nei giorni scorsi da un programma su Raiuno nel trentennale della scomparsa. Il cantautore cosentino è da poco uscito nelle radio con due nuovi singoli, “La ghigliottina” e “Il morso di Tyson” che preannunciano l’arrivo di un nuovo album e del tour in partenza dal marzo prossimo. Vincitore più volte negli anni scorsi del premio Tenco, Brunori è considerato uno dei migliori cantautori nel panorama attuale della musica italiana. Per lui sarà la prima volta a Sanremo.

