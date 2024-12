Concertone di Capodanno a Cosenza, ecco quanto costerà Achille Lauro. E Caruso spera nel ritorno turistico

le cifre

COSENZA Puntuale come la disputa sulla corretta grafia di cuddrurieddri e sulle misteriose origini della vecchiareddra, nonché del motivo della Gloria alle 9 di sera della Vigilia, ecco che ai primi di dicembre si affaccia sulla chiacchiera social – ma non solo – il tema del costo del concerto di Capodanno. Si sa che per i cosentini la sacchetta rappresenta un argomento sensibile quindi andiamo subito al sodo: Achille Lauro costerà alle casse comunali 190mila euro «cui aggiungere i costi e le attività connesse e necessarie, comprese tutte le voci necessarie per la logistica e la sicurezza».

È quanto si legge nella delibera di giunta (assenti gli assessori Battaglia e Buffone) di lunedì 2 dicembre.

«In economy»

Un concerto di Capodanno «in economy»: mutuiamo quanto detto ieri mattina in conferenza stampa da Alfredo De Luca della Dedo Eventi, la ditta che è «soggetto organizzatore e responsabile dell’evento». Ma dove li prendono i soldi? si chiederà il cosentino medio. Da qui: «Per la copertura delle spese connesse all’evento» si farà «ricorso ai capitoli di bilancio 51, 4000 e 8131, sia per le disponibilità afferenti l’anno 2024 che per quelle afferenti il 2025, data la caratteristica dell’evento, che si dispiega tra la fine dell’anno 2024 e l’inizio dell’anno 2025». Palazzo dei Bruzi spera anche in un ritorno economico: «Abbiamo concordato con Sky dei passaggi pubblicitari sulla città di Cosenza, stiamo attraendo un turismo non solo di ritorno» ha detto il sindaco Caruso, facendo riferimento alla messa in onda del live sul network nazionale. (euf)

