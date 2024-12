Il procuratore Giuseppe Capoccia lascerà Crotone per Lecce

la nomina

CROTONE Il plenum del Csm, riunitosi in mattinata, ha deliberato che il nuovo procuratore della Repubblica di Lecce è Giuseppe Capoccia. Leccese, attuale procuratore capo a Crotone, prenderà il posto di Leonardo Leone De Castris, dallo scorso gennaio insediatosi a Bari come procuratore generale. Il nome di Capoccia era stato proposto lo scorso settembre dalla quinta Commissione. La votazione odierna è avvenuta a maggioranza, con sei astensioni. Per il nuovo procuratore capo di Lecce si tratta di un ritorno a casa. Per anni, infatti, Capoccia è stato sostituto procuratore anche applicato alla Dda. Capoccia si sta occupando da tempo dell’inchiesta sul naufragio di Cutro avvenuto il 26 febbraio 2023 che ha provocato 94 vittime accertate e una decina di dispersi.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato