“Movimenti” ai piani alti della Cittadella: al via la ricerca di 7 dirigenti generali

dalla regione

CATANZARO Al via in Cittadella la ricerca di nuovi “grand commis”. Sul sito della Regione Calabria sono stati pubblicati gli avvisi di selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente generale di sette Dipartimenti, avvisi curati dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane: si tratta dei Dipartimenti Agricoltura, Turismo, Transizione digitale, lavoro, Istruzione, Programmazione unitaria, Infrastrutture e Lavori pubblici. I dipartimenti al momento sono guidati da reggenti, rispettivamente: Giuseppe Iiritano, Maria Antonella Cauteruccio, Tommaso Calabrò, Fortunato Varone, Maurizio Nicolai, Claudio Moroni. Gli avvisi sono indirizzati a candidati interni all’amministrazione regionale ma anche esterni. Tempi strettissimi e perentori per presentare le candidature, “stante l’urgenza”, specifica la Regione: sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso. (a. c.)

