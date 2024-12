calcio serie D

REGGIO CALABRIA Ancora un addio in casa Reggina. Il club amaranto ha comunicato infatti di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Evangelos Katsaros. La società «ringrazia Evangelos per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali».

