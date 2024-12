Casellati: «La Calabria fiore all’occhiello per Forza Italia, a Reggio è ad un significativo 18%»

la visita

REGGIO CALABRIA «Forza Italia si sta prodigando per la riduzione della pressione fiscale. C’é grande attenzione, inoltre, sulle pensioni minime e sulle donne per consentire loro di conciliare tempi di lavoro e famiglia. Non lasciamo indietro nessuno, secondo quello che era il programma di Silvio Berlusconi, con la sua grande rivoluzione liberale che noi stiamo continuando ad attuare». Così il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo ad una manifestazione promossa da Forza Italia a Reggio Calabria, presente il coordinatore regionale del partito, Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo alla Camera.

«La Calabria – ha aggiunto Alberti Casellati – è una sorta di fiore all’occhiello per Forza Italia. A Reggio, per esempio, è ad un significativo 18%». Secondo Cannizzaro, «la massiccia partecipazione alle iniziative svoltesi oggi a Catanzaro d a Reggio Calabria col ministro Alberti Casellati non è solo merito del coordinamento regionale di Forza Italia, ma di un’organizzazione del partito che in Calabria é sempre più strutturata. Più forte è il nostro partito e più forte è la Calabria». (Ansa)

