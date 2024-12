Dissesto idrogeologico, il punto sul nuovo Piano proposto dall’Autorità di Bacino

la riunione

CATANZARO «Abbiamo raccolto in questi giorni la preoccupazione di tanti rappresentanti di enti locali e di ordini professionali relativamente alla proposta del nuovo Piano per il dissesto Idrogeologico. Il Piano è assolutamente necessario per la prevenzione e la mitigazione del rischio e sarà ovviamente oggetto di confronto e di un percorso lungo ed articolato». E’ quanto comunica l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Giovanni Calabrese. Nei giorni scorsi, il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Vannia Gava aveva annunciato 44,5 milioni di euro in Calabria contro il dissesto.

«L’entrata in vigore delle misure di salvaguardia potrebbe però rendere difficoltosa l’attuazione di numerosi interventi già pianificati – aggiunge Calabrese – per tale motivo e per individuare la giusta strategia ed il corretto iter circa l’approvazione del nuovo Piano per il dissesto idrogeologico lunedì è stato convocato un tavolo tecnico politico di confronto con l’Autorià di Bacino. Al tavolo prenderanno parte gli assessori regionali Giovanni Calabrese, Marcello Minenna, Gianluca Gallo e Maria Stefania Caracciolo, i direttori generali dei rispettivi dipartimenti, rappresentanti della Protezione civile regionale, del Consorzio di Bonifica, di Calabria Verde e Arpacal. A seguito di tale incontro verrà calendarizzato l’incontro con l’associazione del Comuni calabresi e con gli Ordini professionali”. (redazione@corrierecal.it)

