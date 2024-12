Spaccio di droga a Cosenza, uno dei due arrestati passa ai domiciliari

l’udienza di convalida

COSENZA E’ stato posto ai domiciliari uno dei due uomini arrestati lo scorso 4 dicembre, a Cosenza, dal personale della Polizia di Stato intervenuta nell’ambito dei servizi straordinari denominati “Alto Impatto”, disposti dal questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, coordinati dalla locale Procura della Repubblica. L’indagato, difeso dall’avvocato Chiara Penna, ha ottenuto i domiciliari a seguito dell’udienza di convalida e dell’interrogatorio.

I poliziotti dopo un controllo avevano recuperato due involucri contenenti 14,30 grammi di cocaina e un bilancino elettronico di precisione.

Altri operatori della squadra mobile si sono recati a casa di un altro uomo, incensurato, in un altra zona della città, per effettuare una perquisizione domiciliare ed hanno rinvenuto nell’abitazione tre involucri di cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per circa 187 grammi e marijuana per 0,5 grammi, e materiale strumentale all’attività di confezionamento e spaccio, come bilancino elettronico di precisione ed una macchina per il sottovuoto. (f.b.)