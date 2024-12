Spaccio di droga, due arresti a Cosenza: la cocaina in casa scoperta dopo l’irruzione degli agenti

I controlli

COSENZA Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha eseguito, nell’ambito dei servizi straordinari denominati “Alto Impatto”, disposti dal questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, diversi controlli nel capoluogo bruzio. In particolare, nelle periferie della città di Cosenza due uomini sono stati arrestati dai poliziotti della squadra mobile, con la collaborazione dei colleghi dell’Upgsp, del Nucleo Cinofili della questura di Vibo Valentia e del Reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale.

Nella mattinata i poliziotti hanno effettuato un controllo a un uomo sottoposto agli arresti domiciliari: ritardando l’apertura della porta ai poliziotti, ha lanciato dalla finestra del retro dell’abitazione due involucri – scena osservata da altri agenti – poi recuperati nello spazio retrostante il palazzo: contenevano uno 14,30 grammi di cocaina e l’altro un bilancino elettronico di precisione e pertanto venivano sottoposti a sequestro. Ultimati gli adempimenti di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Contestualmente, altri operatori della squadra mobile si sono recati a casa di un altro uomo, incensurato, in un altra zona della città, per effettuare una perquisizione domiciliare: l’uomo, nonostante i ripetuti inviti degli agenti, non ha aperto la porta ma i poliziotti sono riusciti ad entrare nel locale attraverso un lucernario posto sulla soffitta. Iniziata la perquisizione, hanno rinvenuto nell’abitazione tre involucri di cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per circa 187 grammi e marijuana per 0,5 grammi, nonché materiale strumentale all’attività di confezionamento e spaccio, come bilancino elettronico di precisione ed una macchina per il sottovuoto. La Polizia Scientifica ha provveduto a documentare lo stato dei luoghi ed a repertare quanto in sequestro mentre l’uomo è stato portato nel carcere di Cosenza.

LEGGI ANCHE

L’ALLARME | Si inizia ad assumere droghe a 13 anni e sono «oltre mille le sostanze spacciate»