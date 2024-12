Catanzaro, Bonini fa esplodere il “Ceravolo” al 98′ , Brescia battuto

calcio serie b

CATANZARO Il Catanzaro la spunta sul Brescia in pieno recupero per 2-1. Tra le due squadre due soli punti di distacco per una partita importante per il consolidamento del posto in classifica. I giallorossi scelgono Compagnon e D’Alessandro sugli esterni ad appoggiare la coppia Iemmello-Biasci. Prima occasione dopo cinque minuti, sugli sviluppi di un corner la palla finisce a Compagnon che, da solo in mezzo all’area, trova la deviazione di Lezzerini sulla traversa. Più tardi occasioni anche per le rondinelle con due colpi di testa di Borrelli che non inquadrano la porta. Antipasto del gol, che arriva sempre con un colpo di testa di Bjarnason che insacca su cross dalla destra di Galazzi. Il Catanzaro non riesce a reagire e il Brescia chiude bene tutti i varchi senza disdegnare folate offensive. Il pari arriva quasi per caso con Biasci che, complice un’incertezza di Lezzerini, insacca sul secondo palo su cross di D’Alessandro. Secondo tempo al via, su un campo pesante per la forte pioggia, e nel primo quarto d’ora si segnalano due tiri per parte, senza fortuna, di Galazzi e Biasci. Dopo il valzer dei cambi, i padroni di casa dimostrano di crederci di più e sfiorano il gol con Compagnon: lo stesso esterno trova la via del gol a tre minuti dalla fine, ma dopo un lungo check la rete viene annullata per fuorigioco. Recupero lunghissimo e al minuto 98 arriva il gol vittoria di Bonini che – dopo l’ultima chance sprecata da Galazzi – scrive il dolce finale per i calabresi che interrompono la “pareggite” scavalcando proprio il Brescia in classifica.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6; Brighenti 5.5, Scognamillo 6.5, Bonini 7; Compagnon 7, Koutsoupias 5 (14′ st Cassandro 6), Petriccione 6.5, Pontisso 6 (36′ st Coulibaly), D’Alessandro 6.5 (19′ st Seck 6); Iemmello 5.5, Biasci 6.5 (36′ st Pittarello). In panchina: Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Pagano, Ceresoli, Buso. Allenatore: Caserta 6.5

BRESCIA (4-4-1-1): Lezzerini 5.5; Corrado 6, Adorni 5.5, Cistana 6, Dickmann 5.5 (22′ st Jallow 5.5); Besaggio 6, Verreth 6, Bisoli 6.5 (22′ st Bertagnoli 5.5), Bjarnason 6.5 (22′ st Juric 5.5); Galazzi 6; Borrelli 5.5 (26′ st Moncini 5.5). In panchina: Andrenacci, Paghera, Calvani, Bianchi, Nuamah, Olzer, Papetti, Muca. Allenatore: Maran 5.5

ARBITRO: Perri di Roma 6

RETI: 20′ pt Bjarnason, 43’pt Biasci, 53′ st Bonini

NOTE: giornata con leggera pioggia, spettatori 7341. Ammoniti Verreth, Bjarnason, Dickmann, Brighenti, Lezzerini, Compagnon. Angoli 6-3. Recupero: 3′, 6′.

