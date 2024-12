Medici cubani, arriva la proroga: potranno restare fino al 2027

sanità

CATANZARO Prorogata fino al 2027 la possibilità di utilizzare i medici cubani per sopperire alla carenza dei professionisti italiani. È stato approvato al Senato da pochi giorni il cosiddetto Decreto Flussi con 99 voti favorevoli e 65 contrari, al cui interno era incluso un emendamento che prevedeva la proroga per i medici, infermieri e professionisti sanitari stranieri negli ospedali italiani. I medici cubani, dunque, continueranno ad operare in Calabria almeno fino al 31 dicembre 2027, rimandando la scadenza fissata precedentemente per fine anno del 2025. L’emendamento, proposto da Forza Italia, prevede dei vincoli, tra cui l’iscrizione all’Ordine del paese di provenienza ed era già stato approvato in Commissione alla Camera a novembre. Adesso, l’approvazione in Senato con il via libera per la proroga ufficiale.

