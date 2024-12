Si insedia il prefetto di Catanzaro De Rosa: «La Calabria non dev’essere più la Cenerentola»

l’esordio

CATANZARO «Sono onorato di questa mia esperienza a Catanzaro e in Calabria, terra che amo molto. Darò tutto me stesso». Lo ha detto il nuovo prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, all’atto del suo insediamento nel capoluogo calabrese. De Rose, proveniente da Ravenna, ha riferito di avere un rapporto molto stretto con la Calabria: «Sono uomo del Sud, essendo nato a Napoli, i miei suoceri sono originari della provincia di Cosenza, e mio figlio studia all’Università di Catanzaro e quindi con lui sarà un ricongiungimento. A questa regione sono molto legato, ci torno spesso anche per le parentele che ho nel Cosentino. Mi mancava Catanzaro ma mi innamorerò anche di questa terra. Il ministro Piantedosi dice che il prefetto è sempre competente, e io mi interesserò di tutti i problemi essendo la massima autorità locale, quella che rappresenta il governo. Sono aperto all’ascolto, non mi piace lavorare nel chiuso delle stanze, la prefettura è una casa di vetro, deve essere trasparente, la casa di tutti, a misuri dei cittadini. Tutti troveranno ascolto. Non starò chiuso nelle mie stanze, sarò molto presente nei territori, penso di fare anche Comitati itineranti quando ci saranno le condizioni. Mi piace definirmi il prefetto del dialogo, dell’ascolto, sono pragmatico e non mi piace fare filosofia, chiederò ai miei interlocutori di essere altrettanto pragmatici perché la gente merita risposte immediate».

Le priorità di De Rosa

De Rosa ha poi illustrato le sue priorità di azione: «Ordine e sicurezza pubblica sono l’argomento che mi sta più a cuore. Poi la lotta alla criminalità organizzata, che è molto cambiata: anche a Lecco ho trovato famiglie ‘ndranghetiste, la mafia non ha confini, è silente e non ammazza più, bisogna stare sul pezzo, in un anno a Lecco ho fatto 12 interdittive antimafia. La mafia, la ndrangheta si sposta ovunque, perché ha interessi dovungue, soprattutto dove c’è ricchezza cerca di infiltrarsi, tentacoli dappertutto. L’obiettivo è garantire pace, coesione sociale, e tranquillità ai cittadini. Dall’esperienza in Emilia Romagna, con tre alluvioni in pochi mesi da gestire – ha poi aggiunto il neo prefetto di Catanzaro – mi porto la capacità di collaborazione con le istituzioni. La Calabria ha mille problemi e a volte è disgregata, bisogna fare squadra: io non sono il prefetto dei miracoli, bisogna dare risposte insieme, da soli non si va da nessuna parte. Mi auguro che lo spirito di coesione che ho riscontrato a Ravenna lo troverò anche qui. Qui ci sono potenzialità inespresse, dobbiamo farle uscire fuori. La Calabria non deve essere vista essere vista come una Cenerentola». De Rosa ha ricordato anche la sua precedente esperienza lavorativa in Calabria, nel 2018, nella terna commissariale che ha guidato il Comune di Platì dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose: «E’ stata una esperienza esaltante, mi ha insegnato molto in un territorio difficile, ma ci tengo a dire che la stragrande maggioranza della popolazione in Calabria è fatta di persone perbene e noi dobbiamo dare ascolto a queste persone e isolare quella minoranza che inquina i territori». De Rosa, che è anche giornalista, ha poi detto che è sua intenzione avere «un rapporto franco diretto con la stampa, credo nel ruolo della stampa libera, punto fondamentale per dare notizie ma anche per fare critiche che sono utili per migliorarsi». (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato