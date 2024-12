Vibonese, arriva il jolly di centrocampo Christian Nunziante

calcio serie D

VIBO VALENTIA L’U.S. Vibonese Calcio ha comunicato l’arrivo in maglia rossoblù del jolly di centrocampo Christian Nunziante, 24 anni, proveniente dal Sant’Agata. A Vibo porta con se tutta l’esperienza maturata con le maglie di Cavese, Turris e Gelbison con cui ha collezionato più di 100 presenze in Serie C. Calciatore duttile può giocare in tutte le zone della metà campo ma, all’occorrenza, può svolgere anche il ruolo di terzino. Con il Sant’Agata ha realizzato un gol, proprio contro la Vibonese nel corso del match d’andata poi vinto 2-1 dai rossoblù.

«Ringrazio presidente, direttore e mister per avermi fortemente voluto – ha detto il calciatore –. Qui per portare il mio contributo in un gruppo forte e unito, non vedo l’ora di cominciare».

