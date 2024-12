Catanzaro, Scognamillo: «Vincere ci ha sbloccato, il nostro è un gruppo unito»

calcio serie b

CATANZARO «Quella contro il Brescia è stata una vittoria che aspettavamo da tanto, arrivata all’ultimo secondo ma proprio per questo ci ha dato più gioia. Venendo da tanti pareggi, il pensiero era fisso sulla conquista dei tre punti. Siamo contenti e speriamo di continuare su questo trend». A dirlo oggi in conferenza stampa è stato il difensore del Catanzaro Stefano Scognamillo, che ha parlato anche della sua crescita tecnica. «Sono migliorato anno dopo anno – ha affermato – e quest’anno sto facendo anche cose che non mi competono in fase offensiva». «Noi – ha aggiunto Scognamillo – stiamo dimostrando da un bel po’ di essere sulla buona strada. Abbiamo sempre fatto buone prestazioni e quella di domenica scorsa ci ha dato ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi. Il nostro è un gruppo unito, è da anni che va così. Basta vedere l’esultanza a fine gara». Sul Palermo, prossimo avversario dei giallorossi: «Sarà una partita tosta perché loro vengono da una sconfitta e vorranno rifarsi. Ma noi andremo lì per fare la nostra partita». Al Barbera sarà assente lo squalificato Brighenti. «Una assenza importante – ha ammesso il difensore – ma abbiamo validi sostituti che non lo faranno rimpiangere». Infine un passaggio su Fabio Caserta e sui mugugni di una parte di ambiente fino a qualche settimana fa. «I mugugni ci stanno nel calcio e lasciano il tempo che trovano – ha affermato Scognamillo – ma le prestazioni le abbiamo sempre fatte. Noi e il mister sappiamo come lavoriamo e siamo concentrati nel dare il massimo tutte le domeniche. Poi i risultati, si sa, sono figli di fortuna o sfortuna». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato