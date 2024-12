Marelli sul tocco di mano in area durante Cosenza-Frosinone: «Era rigore, il Var non se n’è accorto»

il caso

COSENZA Il tocco con la mano in area di rigore di Monterisi nel corso di Cosenza-Frosinone era calcio di rigore. A dirlo non è un allenatore o un giornalista sportivo, ma Luca Marelli, commentatore arbitrale di Dazn ed ex arbitro di Serie A, interpellato sull’episodio da Pianeta serie b. «Per quanto sia un episodio molto particolare – ha affermato Marelli – già accaduto nel recente passato,a mio parere questo è un calcio di rigoreperché si tratta di un tocco di mano punibile. Fa parte dei tocchi di mano volontari perché il difensore a pallone in gioco si china sul portiere e tocca il pallone. Possiamo pensare che fosse casuale – ha aggiunto l’ex arbitro – ma di fatto è un tocco volontario che deve portare a un rigore. Di certo un rigore molto ingenuo ma che deve essere fischiato. La sensazione che ho avuto è che in sala VAR non se ne siano accortiperché non hanno neanche rivisto quanto successo. Semplicemente hanno visto un’azione concludersi con la parata del portiere, il compagno che si congratulava e non si sono accorti che in quel gesto c’era un tocco di mano. Se se ne fossero accorti avrebbero richiamato l’arbitro all’On Field Review per assegnare un rigore, particolare, ma calcio di rigore».

