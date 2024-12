‘Ndrangheta a Cosenza “Recovery”: in 173 rischiano il processo – I NOMI

L’INCHIESTA

COSENZA È stata fissata per il prossimo 31 gennaio 2025 all’aula bunker “Bicocca” di Catania l’udienza preliminare in camera di consiglio per i 173 indagati del processo “Recovery” istruito dalla Dda di Catanzaro, con la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pm lo scorso 28 ottobre 2024. Come nel caso dell’appello di “Rinascita-Scott”, però, anche in questo caso l’unica aula bunker adeguata e disponibile è quella di Catania.

Associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle modalità e finalità mafiose, in ordine ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose. Sono i reati contestati, a vario titolo, agli indagati nell’inchiesta denominata “Recovery”, appendice della maxi operazione “Reset” «confermando di fatto una sorta di confederazione di ‘ndrangheta».

Tutti nomi: