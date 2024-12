A Bivona la presentazione progetto “Sentieri Blu e Memorie del Mare” dell’Ente Parchi Marini regionale

l’evento

VIBO VALENTIA Si terrà venerdì 20 dicembre alle ore 10:30, presso la Tonnara di Bivona, la conferenza stampa dal “Sentieri Blu e Memorie del Mare“, organizzata dall’Ente Parchi Marini Regionali Calabria. L’iniziativa è finalizzata alla presentazione del progetto dedicato alla creazione di una rete sentieristica regionale, con percorsi strutturati nelle aree protette costiere dei Parchi Marini. Si tratta di un progetto, rientrante nel Programma regionale Calabria Fers Fse + Piano di azione 2021-2027, volto a implementare e migliorare la fruibilità della sentieristica e delle strutture di accoglienza e di informazione, rendendo i percorsi agevoli anche per le persone diversamente abili o con mobilità ridotta. Come ogni azione intrapresa dall’Ente Parchi Marini regionale, anche il progetto di sentieristica è improntato alla sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze culturali e paesaggistiche del territorio. All’appuntamento con la stampa parteciperanno diverse figure istituzionali e rappresentanti di associazioni locali: l’assessore regionale all’Ambiente e al Turismo, Giovanni Calabrese; il commissario straordinario dell’Ente Parchi Marini regionale, Raffaele Greco; la dirigente del Demanio Marittimo e Contratti di Fiume, di Lago e di Costa, Elvira Costantino; il presidente dell’associazione Kalabria Trekking, Lorenzo Boseggia; il presidente della Struttura operativa sentieri e cartografia (Sosec) del Cai Calabria, Marco Garcea; il coordinatore regionale per la Calabria dell’associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (Aigae), Andrea Laurenzano; l’esponente dell’associazione Mare Vitae di Ricadi, Antonio Varrà; il presidente del circolo Legambiente di Ricadi, Franco Saragò; la responsabile It e Comunicazione dell’Ente Parchi Marini regionale, Maria Laura Papasergio. All’evento interverranno anche i sindaci dei comuni del territorio. Durante l’iniziativa sarà presentato anche il calendario 2025 dell’Ente Parchi Marini regionale.