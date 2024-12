Crotone, Longo: «Con la Turris partita surreale, isoliamoci per non cadere della loro trappola»

calcio serie c

CROTONE Una gara dalle mille insidie, contro un avversario in crisi nera che rischia l’esclusione dal campionato. È questo e tanto altro la sfida che domani (la gara è stata anticipata di un giorno) vedrà il Crotone impegnato sul campo della Turris. «Una situazione surreale – ha ammesso oggi il tecnico pitagorico Emilio Longo in conferenza stampa – ma dobbiamo cercare di gestirla al meglio, provando ad isolarci da una situazione che probabilmente non giustifica il valore della terza serie nazionale. Ma non mi dilungo perché sono altre le cariche di questo ambiente che dovrebbero giudicare un qualcosa che è troppo anomalo. Noi dobbiamo isolarci e capire che questa è una trappola reale perché troveremo una squadra che giocherà tra la vita e la morte, senza conoscere il proprio destino proprio come accaduto al Brindisi l’anno scorso. Dovremo essere molto bravi, l’atteggiamento dovrà essere quello di una squadra che non si rifà a quello che potrebbe essere l’avversario, ma alla propria forza e alla voglia di rivalsa dopo una sconfitta interna che brucia ancora». (redazione@corrierecal.it)

