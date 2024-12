Detenuto morto nel carcere di Catanzaro, eseguita l’autopsia

IL CASO

CATANZARO È stata effettuata nelle scorse ore l’autopsia sul corpo del detenuto di 35 anni, trovato morto nella propria cella nel carcere di Catanzaro. L’incarico è stato affidato dal pm di turno alla dottoressa Isabella Aquila del dipartimento di Medicina legale dell’Università Magna Graecia. Lo scopo è quello di risalire alle cause del decesso e, attraverso i prelievi, capire se nell’organismo del detenuto ci siano tracce di farmaci o altre sostanze.

Ad assistere la famiglia del 35enne deceduto è l’avvocato Antonio Lomonaco che ha già consegnato tutta la documentazione sul ricovero della vittima risalente al periodo compreso tra il 25 novembre e lo scorso 4 dicembre. Ora bisognerà attendere la relazione del medico legale per conoscere la cause del decesso del detenuto.

