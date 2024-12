Tajani indica la rotta di Fi: «Cammineremo insieme per rivincere in Calabria con Occhiuto» – VIDEO

la convention

LAMEZIA TERME «Quando ci sono tanti amministratori che aderiscono al nostro progetto vuol dire che abbiamo imboccato la salute giusta e cammineremo insieme fino alle prossime elezioni, che dovremo vincere in Calabria per avere ancora Roberto Occhiuto presidente, e anche le elezioni politiche, che dobbiamo vincere con una Forza Italia che mi auguro possa toccare quel 20% che quando c’era Berlusconi all’inizio abbiamo sempre raggiunto». Finisce con queste parole la lunga giornata calabrese del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, leader di Forza Italia, parole che suscitano l’applauso scrosciante degli eletti, dei dirigenti, dei nuovi azzurri – 320 gli amministratori che hanno aderito in queste ultime settimane – che affollano la sala congressi di un noto hotel alle porte di Lamezia Terme.

Forza Italia Calabria modello nazionale

Il solito abbraccio per Tajani da parte di Forza Italia Calabria, che Tajani indica come modello da seguire nella “scalata” non solo nei sondaggi ma nei voti reali: «Bisogna però – spiega il leader forzista – che tutti quanti ci impegniamo, ai dirigenti di altre regioni dico sempre “fate un po’ come in Calabria” perché quando ci sono bravi candidati, bravi dirigenti e ci si mette a lavorare si possono ottenere risultati straordinari anche in luoghi difficili. Non è un caso che la piattaforma “Radici” avviata qui da Cannizzaro e dal partito calabrese l’abbiamo trasformata in un modello nazionale, a partire dall’1 gennaio». Fioccano da parte di Tajani i ringraziamenti alla classe dirigente azzurra, al coordinatore regionale Francesco Cannizzaro fino a tutti i dirigenti e i quadri del partito, e soprattutto alle new entry, la cui scelta – aggiunge Tajani – «ci e mi dà anche energia e forza, perché evidentemente se tanti di voi con tanto consenso sul territorio hanno detto di essere parte della costruzione di questo progetto vuol dire che abbiamo imboccato la salute giusta». Tajani ricambia spendendo altre parole dolci per una Calabria che – osserva – «è cambiata con l’amministrazione Occhiuto, con Forza Italia al governo. Non siamo mai contenti di quello che facciamo, quindi Roberto continuerà a lavorare per far crescere la Calabria, il governo continuerà a prestare attenzione a questa regione così come abbiamo fatto decidendo di organizzare uno dei G7 proprio in Calabria, a dimostrazione – afferma poi il vicepremier e leader di Forza Italia – che si possono e si devono accendere i riflettori su una regione bellissima che merita anche grande attenzione».

La linea (ultra)centrista di Forza Italia

Nel suo intervento di saluto prima di ritornare a Roma, Tajani quindi illustra il percorso politico di Forza Italia, partito che per crescere e raggiungere quel fatidico 20% secondo il leader nazionale di Forza Italia «deve avere maglie più strette, contattare le persone perché gli italiani stanno aspettando una forza che sia il muro portante Italia, ma dobbiamo andarli a cercare. Non c’è più un centrosinistra ma una sinistra, la Schlein ha lasciato un vuoto politico che dobbiamo occupare, non dobbiamo occupare solo il centro del centrodestra ma tutto il centro per svolgere quel ruolo di pilastro che, sia pure con tutte le differenze del caso, a loro tempo avevano occupato la Dc e le forze del pentapartito. Dobbiamo diventare quel grande blocco che garantisce stabilità e serietà: lo stiamo facendo bene in Calabria, in Sicilia e nelle altre regioni che governiamo come Forza Italia ma – conclude Tajani – dobbiamo farlo in tutta Italia anche per rafforzare il centrodestra. Siamo per unire il centrodestra, siamo leali agli alleati ma siamo anche un’altra cosa, perché le nostre radici affondano nel popolarismo europeo». (a.cantisani@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato