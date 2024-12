Forza Italia cresce in Calabria con 320 nuove adesioni. «In Tajani un punto di riferimento straordinario»

l’annuncio

LAMEZIA TERME Forza Italia in Calabria cresce ancora: sono 320 le nuove adesioni al partito azzurro tra amministratori e sindaci calabresi. Ad annunciarlo il coordinatore regionale di Forza Italia Calabria Francesco Cannizzaro in una conferenza stampa con il leader nazionale Antonio Tajani. «Queste nuove adesioni – ha detto Cannizzaro – confermano la capacità attrattiva di Forza Italia in Calabria grazie a un grande lavoro di squadra a partire dall’azione del presidente della Regione Occhiuto, con i rappresentanti istituzionali e i dirigenti. Un partito che trova in Tajani, sempre pronto a mettersi a disposizione della nostra terra, un punto di riferimento straordinario nel rapporto con il governo». E dalla platea azzurra sono arrivati gli auguri per una pronta guarigione al presidente della Regione Roberto Occhiuto. «Sono andato a trovare il presidente Occhiuto. L’ho trovato davvero in forma. Sta facendo riabilitazione. Mi sono raccomandato con lui di non tornare troppo presto al lavoro come vorrebbe fare, ma di lavorare, magari da casa, mentre conclude la convalescenza, perché, adesso, la Calabria ha bisogno di lui», ha detto questa mattina Tajani. (c. a.)

