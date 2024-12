Maxi rissa con sassi e bottiglie a Castrovillari, arrestati 6 giovani

il fatto

COSENZA Maxi rissa nella notte tra sabato e domenica a Castrovillari, nel Cosentino. È accaduto nella centrale via Caldora dove, da quanto si apprende, due gruppi di ragazzi, tutti al di sotto dei 25 anni, si sono fronteggiati lanciandosi addosso sassi e bottiglie. A sedare la lite, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, che hanno arrestato in flagranza 6 giovani. Due dei ragazzi coinvolti sono stati invece denunciati. Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere in attesta dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo, previsti nella giornata di oggi.

